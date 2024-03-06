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Atatürk'ün Burdur'a Gelişinin 94. Yıldönümü Kutlandı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıldönümü kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreniyle kutlandı. Törene Burdur Valisi Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tank Alb. Şengezer Şimşek, il protokolü, asker polis ve öğrenciler katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıldönümü kortej yürüyüşünün ardından çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 94 yıl önce Burdur'a yaptığı ziyareti anmak için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Çatalpınar mevkiinden kortej yürüyüşüyle başlayan tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni ile son buldu. Törene Burdur Valisi Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tank Alb. Şengezer Şimşek, il protokolü, asker polis ve öğrenciler katıldı. Törende öğrenciler tarafından Burdur Valisi Türker Öksüz'e bayrak sunuldu. Daha sonra Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı. Program, atletizm yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edilmesinin ardından sona erdi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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