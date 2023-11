Arjantin'de Devlet Başkanlığı Seçimini Javier Milei Kazandı

Arjantin'de başkanlık seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin yeni Devlet Başkanı Javier Milei oldu.

Arjantin'de dün devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için halk sandık başına gitti. Oyların yaklaşık yüzde 90'ının sayıldığı seçimin resmi olmayan ön sonuçlarına göre oyların yüzde 56'ını alan Javier Milei, ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından Milei başkent Buenos Aires'te yaptığı zafer konuşmasında, "Bugün Arjantin'in yeniden inşası başlıyor. Bugün Arjantin'in gerilemesinin sonu başlıyor. Gerileme modelinin artık sonu geldi. Bundan geri dönüş yok" dedi. Arjantin'in dünyada asla kaybetmemesi gereken konumuna geri döneceğini söyleyen Milei, "Daha iyi bir dünyanın inşası için özgür dünyanın tüm uluslarıyla omuz omuza çalışacağız" şeklinde konuştu. Arjantin'deki ekonomik duruma ilişkin konuşan Milei, "Önümüzde enflasyon, işsizlik ve yoksulluk gibi çok büyük sorunlar var. Durum kritik ve yarım yamalak tedbirlere yer yok" ifadesini kullandı.

Seçimde oyların yüzde 44'ünü alan Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise yaptığı açıklamada, sonuçların beklediği gibi olmadığını belirterek, Javier Milei'yi zaferinden dolayı tebrik ettiğini kaydetti.

ABD'den Milei'ye tebrik

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Milei'yi seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Seçimlere katılımın güçlü olması ve oylamanın barışçıl bir şekilde yürütülmesi, Arjantin'in demokratik olduğunun bir kanıtıdır. İnsan haklarını ve demokrasiyi korumak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve orta sınıfa yatırım yapmak da dahil olmak üzere, her iki ülkenin halkına fayda sağlayacak ortak öncelikler konusunda Milei ve hükümetiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump da Milei'yi tebrik etti. Trump, "Bütün dünya izledi. Seninle gurur duyuyorum. Ülkende gidişatı tersine çevirecek ve Arjantin'i yeniden harika yapacaksın" ifadesini kullandı.

Ekonomist ve eski televizyon yorumcusu 53 yaşındaki Javier Milei, Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak istediğini belirtmiş, ülke ekonomisini düzeltme sözü vermişti. Milei'nin ABD dolarını ülkenin resmi para birimi yapma vaadi halktan büyük destek toplamış, ancak birçok ekonomi uzmanı bunun ekonomik bir felakete yol açacağını ifade etmişti.

Yıllık enflasyon oranının yüzde 140'ın üzerinde olduğu Arjantin'de 5 kişiden ikisi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. - BUENOS AIRES