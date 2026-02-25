Haberler

Arıkan: Emekli bayram ikramiyesi, her bayram için en az bir maaş olmalı

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, Ramazan Bayramı'nda emeklilere verilecek olan emekli ikramiyesine ilişkin, "Ramazan Bayramı'na 3 hafta kaldı. Emeklilerimiz sabırla iktidarın, hükümetin açıklayacağı ikramiye rakamını bekliyorlar. Ama emekli ikramiyesi için konuşulan rakam sadece 5 bin Türk lirası. Emekli ikramiyesinin verilmeye başladığı yıl olan 2018 senesinde, emekliye verilen ikramiyeyle tam 5 gram altın alınabiliyordu. Bugün 5 bin TL ile kaç altın alabilirsiniz? Bir gram altın bile etmiyor. Dolayısıyla 5 bin gibi bir rakam ikramiye diye telaffuz edilecek bir rakam değildir. Buradan iktidara bir kez daha sesleniyoruz; emekli bayram ikramiyesi, her bayram için en az bir maaş olmalıdır. Bunun aşağısında hiçbir rakam ikramiye değildir. Sadece emeklilerimiz değil; engelli maaşı alanlarımız, dul ve yetim maaşı alanlarımız, şehit ve gazi maaşı alanlarımıza da bir maaş ikramiye bu bayram verilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
