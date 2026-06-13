Anahtar Parti'den selzedelere destek

Kırşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan su baskınlarının ardından Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kentte etkili olan yağışın ardından bazı ev, iş yeri ve bodrum katlarda su baskınları meydana geldi. Selden etkilenen bölgeleri ziyaret eden Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Su baskını yaşanan alanlarda incelemelerde bulunan Kaya, vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Kaya, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için kalıcı çözümlerin önemine dikkat çekti. Kaya, "Kırşehir'imizde etkili olan yoğun yağış nedeniyle zarar gören tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Alanı gezdik, yaşanan olumsuzlukları yerinde gördük. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki; eksikliklerin farkındayız ve tüm notlarımızı aldık" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti iktidarında 'Sel Afet Yönetmeliği'nin hızla hazırlanarak uygulanacağını belirten Kaya, "Şehirlerimizi bu tür afetlere karşı koruyacak olan Sel Afet Yönetmeliği hızla hazırlanacak ve tavizsiz bir şekilde uygulanacaktır. Altyapı yetersizliklerinden kaynaklanan mağduriyetlere kalıcı olarak son vereceğiz" dedi.

Mağduriyet yaşayan vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Kaya, "Bu zorlu süreçte mağduriyet yaşayan tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Rabbim şehrimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı