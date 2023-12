Amasya Belediye Başkanı Engelli Vatandaşlara Destek Olma Çağrısı Yaptı

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarında onlara destek olmak ve hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Çelik, "Her insan birer engelli adayıdır. Bu bilinçle engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı unsurları göz ardı etmemeliyiz. Pozitif ayrıcalıklarla destek olmamız gereken engelli kardeşlerimiz için ne yaparsak yapalım az kalacaktır" şeklinde konuştu.

Hizmet sunum mekanizmalarının uygun hale getirilmesiyle ihtiyaçlarının çözümünün etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirileceğini belirten Çelik, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarında onlara destek olmak ve hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Bu özel günlerinde engelli vatandaşlarımızın her an yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hayatın onlara kolaylıklar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA