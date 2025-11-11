Haberler

Almanya'da Eski Politikalara Suikast Çağrısı Yapan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Almanya'nın Dortmund kentinde, eski Başbakanlar Angela Merkel ve Olaf Scholz'un da aralarında bulunduğu 20'den fazla politikacıya suikast çağrısı yapan Martin S. isimli şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, suikast için kripto para ile ödeme yapacağını duyurdu.

Almanya'da aralarında eski Başbakanlar Angela Merkel ile Olaf Scholz'un da olduğu 20'den fazla politikacı hakkında suikast çağrısı yapan ve başlarına ödül koyan şüpheli, Dortmund kentinde polis operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Almanya'da polis, eski liderlere ve politikacılara yönelik suikast çağrısının ardından alarma geçti. Alman polisi, eski Başbakanlar Angela Merkel ile Olaf Scholz'un da olduğu 20'den fazla politikacı hakkında suikast çağrısı yapan ve başlarına ödül koyan şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli, eylemleri gerçekleştirenlere kripto para ile ödeme yapacağını duyurdu

Almanya Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Polonya ve Almanya vatandaşlığı bulunan Martin S. karanlık ağ olarak tanımlanan, özel üyelik ve şifrelerle girilebilen çevrimiçi bir platformda siyasetçilere suikast çağrısı yaptı, eylemleri gerçekleştirenlere kripto para ile ödeme yapacağını duyurdu. Açıklamaya göre, Haziran ayından bu yana söz konusu çağrıları yapan Martin S. Dortmund'da düzenlenen ve özel kuvvet polislerinin katıldığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık, şüphelinin karanlık ağ platformunda siyasetçiler hakkında kendi yazdığı ölüm kararlarını, patlayıcı yapımına ilişkin talimatları ve potansiyel kurbanların kişisel verilerini paylaştığını bildirdi.

En az 20 kişilik ölüm listesi

Alman haber dergisi Der Spiegel'de yer alan haberde, Martin S.'nin en az 20 siyasetçiyi ölüm listesine aldığı, Almanya'da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle bazı üyelerinin yargılandığı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) hareketiyle bağlantılı olduğu bilgisi yer aldı. Habere göre, aşırı sağcı olduğu belirtilen 49 yaşındaki Martin S. suikastlar için para bağışlama çağrısı da yaptı. Söz konusu bağışlar da suikastçılara ödenecekti. Haberde ayrıca, polisin Martin S.'yi 2020 yılında ülke genelinde gerçekleştirilen ve koronavirüs önlemlerinin protesto edildiği gösterilerinden tanıdığı da belirtildi.

Terörizm finansmanı ve devlet güvenliğini tehlikeye atan şiddet eylemi ile suçlandı

Almanya Federal Savcılığı şüpheli Martin S.'yi terörizmi finanse etmek, devlet güvenliğini tehlikeye atan ciddi şiddet eylemlerini teşvik etmek ve kişisel verileri tehlike oluşturacak şekilde paylaşmakla suçladı. Dortmund Federal Kriminal Polis Teşkilatı ve Federal Polis Özel Harekat ekiplerinin dün akşam gözaltına aldığı şüphelinin bugün Karlsruhe Federal Adalet Mahkemesi'nin soruşturma hakimi huzuruna çıkarılacağı ve hakimin tutukluluk durumuna karar vereceği bildirildi.

"Bu durum son aylarda izleniyordu"

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt Martin S. hakkında yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınma gerekçesi, aşırı sağcı bir platformda para toplamaya ve bu parayı kamuoyunda tanınmış kişilere yönelik saldırıları finanse etmek için kullanmasıydı. Bu durum son aylarda izleniyordu. Bugün ise tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarılacak. Terörün finansmanı şüphesi üzerinde duruyoruz, ancak şu anda soruşturma devam ettiği için kesin bir şey söyleyemem" dedi. - BERLİN

