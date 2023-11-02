Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türk Şirketini Ziyaret Etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Göçü Anlaşması'nın 62. yılı münasebetiyle Türk şirketi ziyaret etti. Scholz, Suntat şirketinin merkezini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

- Almanya Başbakanı Scholz'dan İş Göçü Anlaşması'nın 62. yılında Türk şirkete ziyaret

MANNHEİM - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Göçü Anlaşması'nın 62. yılı münasebetiyle Türk şirketi ziyaret etti.

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Göçü Anlaşması'nın 62. yılında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Mannheim kentinde 37 yıldır hizmet veren gıda toptancılığı yapan Suntat şirketinin merkezini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Firma çalışanlarıyla basına kapalı olarak görüşen Scholz, çalışanların sorunlarını dinledi. Türklere de tanınması planlanan çifte vatandaşlık yasasının yeni yıldan önce kanunlaşacağını ifade eden Scholz, hayat pahalılığıyla ilgili hükümetin farklı alanlarda tedbirler aldığını ifade ederek, pahalılığın küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Scholz, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Almanya'da ekonomik faaliyetler geliştiren ve ülkemizde var olan tüm imkanları ve bunlarla neler yapılabileceğini gösteren kardeşler tarafından kurulan çok başarılı bir şirket. Ziyarette iş insanları ile çalışanlarla bir araya geldim" dedi.

Almanya'da işgücü açığının olduğunu bunun için elbette mesleki eğitimin önemini bir kez daha anladığını ifade eden Scholz, "Almanya'ya vasıflı işçilerin göçüyle ilgili fırsatları da kullanabiliriz. Benim için iyi bir ziyaret oldu. Farklı zorluklardan bahsedilirken, aynı zamanda hayatlarında başardıkları şeylerle ilgili çok gurur verici hikayeler anlatan girişimcilerle sohbet ettim" dedi.

Başbakan Scholz ziyaret kapsamında Rhein- Neckar Türk İş Adamları Derneği üyeleriyle de bir ara gelerek ekonomik ağırlıklı görüşmelerde bulundu.