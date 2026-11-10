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Alkayış, Adıyaman'da tütün alımlarının 11 Kasım'da yeniden başlayacağını açıkladı

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Alkayış, Adıyaman'da tütün alımlarının 11 Kasım'da yeniden başlayacağını açıkladı
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, kentte tütün alımlarının 11 Kasım Çarşamba günü yeniden başlayacağını açıkladı. Alkayış, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da tütün alımlarının 11 Kasım Çarşamba günü yeniden başlayacağını açıkladı.

Adıyaman'da tütün üreticilerinin beklediği alım sürecine ilişkin açıklama yapan Milletvekili Mustafa Alkayış, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Uğur Yalçın'ın koordinasyonunda, Ziraat Odası başkanlarının katılımıyla sektör temsilcisi firmalarla görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan görüşmeler sonucunda tütün alımlarının yeniden başlayacağı tarihin netleştiğini ifade etti.

Tütün üretiminin Adıyaman için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Alkayış, üreticilerin emeğinin korunması ve çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.

Alkayış, "Adıyaman'ımızın önemli geçim kaynaklarından biri olan tütün üretimi, binlerce hemşehrimizin emeği ve alın teriyle hayat bulmaktadır. Bu toprakların emektar insanlarının ürettiği tütünü ve üreticimizin emeğini korumak bizim önceliğimizdir. Hiçbir üreticimizin mağduriyet yaşamaması, çiftçimizin emeğinin karşılığını alması ve üretimin sürdürülebilirliği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tütün alımlarının yeniden başlayacak olması üreticilerimiz açısından sevindirici bir gelişmedir" diye konuştu.

Sürece katkı sunan Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına, Ziraat Odası başkanlarına ve sektör temsilcisi firmalara teşekkür eden Alkayış, tütün alımlarının tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Alkayış, çiftçilerin ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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