Haberler

Babacan: Emekli hakkını istiyor

Babacan: Emekli hakkını istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de yaptığı konuşmada emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, 'Emekli sizden sadaka, lütuf istemiyor, emekli hakkını istiyor' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Emekli sizden sadaka, lütuf istemiyor, emekli hakkını istiyor. Emekli enflasyon yoluyla gasbettiğiniz hakkını geri istiyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol grup toplantısında konuştu. Babacan, Türkiye'de en çok emeklilerin halinin perişan olduğunu söyleyerek, "Başka ülkelerde emeklilik ikinci baharken Türkiye'de emeklilik kara kış, Türkiye'de emeklilik geçim sıkıntısı. Başka ülkelerde emeklilik dinlenmenin, yeni ülkeler keşfetmenin vaktiyken Türkiye'de kira ödemek için yeni yollar keşfetmenin vakti. En düşük emekli maaşını, bir yasal düzenlemeyle, davul zurnayla 1062 lira artırarak, 20 bin lira yapmanın hazırlığını yapıyorlar. Hiç utanmadan, sıkılmadan yapacakları bu zammı, 'Müjde' olarak sunuyorlar. Emekli sizden sadaka, lütuf istemiyor, emekli hakkını istiyor. Emekli enflasyon yoluyla gasbettiğiniz hakkını geri istiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Partili İnan, Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı

Sevgilisini otel odasında bırakıp kaçtı! Sonra ortalık fena karıştı
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Partili İnan, Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar