Akşener'den Erdoğan'ın canlı yayındaki enflasyon çıkışına yanıt: Evet aynen, netice gerçekten ortada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında yaptığı "Faiz sebep enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Ben böyle inanıyorum. Alansa, benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada" açıklamasına İYİ Parti lideri Akşener'den yanıt geldi. Akşener programın bitiminde Erdoğan'ın yayın görüntülerini paylaşıp "Evet aynen Sayın Erdoğan. 'Netice' gerçekten ortada…" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında faiz ve enflasyonla ilgili tespitini yineledi. Bir ekonomist olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Faiz sebep enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Ben böyle inanıyorum. Alansa, benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN YANIT GECİKMEDİ

Erdoğan'ın bu sözlerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yanıt geldi. Erdoğan'ın o açıklamasını sosyal medyadan paylaşan Akşener, "Evet aynen Sayın Erdoğan. 'Netice' gerçekten ortada…" dedi.