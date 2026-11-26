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AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, sigara üreticilerinin yeni taktik ve stratejiye geçerek "nikotin torbaları"nı ürettiğini, gençlerin hedef alındığını, yeni tüketici kazanılmaya çalışıldığını söyledi.

Durgut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tütün endüstrisinin ticari faaliyetlerinin ağır bedeller oluşturduğunu belirtti.

Doğaya atılan izmaritlerin yıllarca doğaya zarar verdiğini dile getiren Durgut, dünya genelinde tütün endüstrisi dolayısıyla 600 milyon ağacın yok edildiğini vurguladı.

Durgut, tarım arazilerinin insan sağlığına zarar veren ürünlerin yetiştirilmesi için de kullanıldığını, bu durumun çevresel zararlara da neden olduğunu kaydetti.

"Milyarlarca dolarlık kazanç elde eden tütün şirketlerinin ortaya çıkardığı çevre kirliliğinin bedelini neden toplum ödesin?" sorusunu yönelten Durgut, tütün şirketlerinin çevresel etkilerinin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Tütün endüstrisinin pazarlama yöntemlerine yenilerini eklediğine işaret eden Durgut, elektronik sigaranın ardından "nikotin torbaları"nın da yeni stratejiler ve taktikler arasında yer aldığını kaydetti.

"Nikotin torbaları"nın kullanımında herhangi bir duman oluşturmadığı için gizlenebildiğini belirten Durgut, nikotinin gençlerin ve çocukların gelişimini olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Durgut, "Nikotin torbaları çocuklara yönelik renkler içeriyor. Bunun hedefi çocuklar ve gençlerdir. Yeni bir tehlike hızla yükleniyor." dedi.

Nikotin torbalarının şu ana kadar dünya genelinde 34 milyar satıldığını bildiren Durgut, çocukların nikotin bağımlısı olmalarını engellemeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA