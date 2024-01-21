Üye Girişi
Haberler

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Yatağan'da Deve Güreşi Festivali'ne Katıldı

Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Yatağan ilçesinde düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne katıldı. Ayaydın, güreş sahasında derece elde edenlere kupalarını verdi.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Yatağan ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne katıldı.

Ayaydın, Yatağan Belediyesince, Yatağan-Aydın kara yolundaki orman deposu sahasında düzenlenen festivalde, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve partililer tarafından karşılandı.

Omuzunda Yörük Yağlığı ile güreş sahasına girerek, güreşseverleri selamlayan Ayaydın, güreşte derece elde edenlere kupalarını verdi.

Aydın Ayaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır Bodrum'da yaşadığını ve bölgede düzenlenen deve güreşlerini yakından takip ettiğini söyledi.

Yatağan'daki güreşlerde inanılmaz bir manzarayla karşılaştığını belirten Ayaydın, "Muhteşem bir görüntü var. Halk çok mutlu. Çok güzel güreşler gerçekleşiyor. Bundan sonra Yatağan deve güreşlerinin tüm organizasyonlarında bizzat bulunacağım." diye konuştu.

Ayaydın, daha sonra Yatağan'da, gazeteci Hüseyin Kocabıyık'ın vefat eden eşinin cenaze törenine katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Aydın Ayaydın Yatağan Aydın Deve Etkinlikler Yerel Haberler Politika Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı nereden izlenir? Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title