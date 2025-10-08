AK Parti Milletvekilleri Taşımacılık Sorunlarını Görüştü

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, nakliyeci ve taşımacıların sorun yaşadığı 3 bin 500 kilo altı araçların denetimiyle ilgili düzenlemeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile istişare etti.

Milletvekili Mehmet Demir, Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'a ziyarette bulundu. Ziyarette, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen ve özellikle şoförler odası, nakliyeciler ile şehir içi malzeme taşımacılığı yapan firmaların sorun yaşadığı '4 Eylül 2025 tarihli 3 bin 500 kilo altı araçların denetimi hakkında' konulu yazı ele alındı. 1 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan uygulama çerçevesinde kamyonet vasıflı araçların azami yüklü ağırlık sınırının yeniden değerlendirilmesi ve günümüz şartlarına uygun şekilde güncellenmesi yönünde istişarelerde bulunduklarını belirten Milletvekili Demir, nazik ev sahipliği ve katkılarından dolayı Bakan Yardımcısı Boyraz'a teşekkür etti. - KÜTAHYA