AK Parti'li Avcı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı

Muammer Avcı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde madencilerin cesaretlerini ve fedakarlıklarını vurguladı. Avcı, madencilerin geçmişle kıyaslanamayacak şekilde güçlenen çalışma koşullarına ve alınan reformlara dikkat çekti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, madencilerin cesaretleri, soğukkanlılıkları ve insan hayatına verdikleri değerle adlarını tarihe altın harflerle yazdırdığını belirtti.

Avcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Madencilerin yalnızca üretim yapan işçiler değil, Türkiye'nin en zorlu dönemlerine omuz veren, fedakarlığı hayat tarzı haline getirmiş kahramanlar olarak tanımlayan Avcı, madencilerin kahramanlığının en yakın örneğinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşandığını hatırlattı. Avcı, "Madencilerimiz düşünmeden, tereddüt etmeden enkaza koştular. Günlerce uykusuz çalıştılar, hayat kurtardılar, umut oldular. Devletimizin ve milletimizin hafızasına, cesaretleriyle, soğukkanlılıklarıyla ve insan hayatına verdikleri değerle adlarını altın harflerle yazdırdılar." diye konuştu.

Cumhuriyet tarihi boyunca, madencilik sektörünü daha verimli, güvenli, modern hale getirmeye yönelik pek çok düzenlemenin yapıldığını, en önemli dönüşümlerin son yıllarda yürürlüğe giren kapsamlı reformlarla gerçekleştiğini belirten Avcı, "Madencilerin çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği standartları, teknolojik dönüşümü, sosyal hakları ve ücretleri geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde güçlendirilmiştir. En kritik değişimlerin başında ise, sektörde uzun yıllar eksikliği hissedilen müstakil bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılması gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Yapılan projeksiyonların gelecek yıllarda sektörde çok daha büyük üretim çeşitliliğinin ortaya çıkacağını gösterdiğini vurgulayan Avcı, "Bu nedenle hedefimiz daha güvenli, daha teknolojik, daha verimli, bir madencilik sektörünü inşa etmektir." dedi.

Kaynak: AA / Muhammet Emin Avundukluoğlu - Politika
