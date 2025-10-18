AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir Belediyesine eleştiri

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Beylikova ilçesindeki Nadir Toprak Elementleri Tesisi'nin kazandırılmasını engellemeye çalıştığı yönünde eleştiride bulundu.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, "Eskişehir'de CHP'nin iki yüzlü ve engelci zihniyeti bir kez daha sahnede." ifadesini kullararak, şunları kaydetti:

"Eskişehir'in yıllardır önünü tıkayan bu iki yüzlü zihniyet, Beylikova ilçemizde Nadir Toprak Elementleri Tesisi kazandırmamıza dahi engel olmaya kalkmıştı. İşte sizlere CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin engeli ve de kanıtı. Beylikova'daki stratejik Nadir Toprak Elementleri Tesisimize takoz koyanlar, aynı takozu Eskişehir'deki TOKİ projelerine koyarak, halkın konut hakkına set çekmekten kaçınmadılar. Nadir Toprak Elementi Tesisi için ÇED raporu olumlu, bilimsel süreç gibi her şey tamam ama bunlar hala 'dava açalım da durduralım' zihniyetinde.

Yetmedi, utanmadan geçtiğimiz gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Beylikova'ya sözde bir heyetle gelip poz verebiliyor. Bir de kalmışlar 'Neden maden işletmiyorsunuz?' diye soruyorlar. Bu, sadece iki yüzlülük değil, milletimizin aklıyla alay etmektir. CHP bu ülkenin en büyük engelleyicisidir."

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlar, milletvekilleri ve tüm kadrolarıyla Türkiye ve Eskişehir için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gürhan Albayrak, milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyenlerin milletten gereken cevabı alacağını bildirdi.