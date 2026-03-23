AK Parti'li Açıkkapı, Elazığ'daki spor yatırımlarının sonuç verdiğini belirtti

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'da hayata geçirilen gençlik ve spor yatırımları sayesinde 72 sporcunun milli takımlara davet edildiğini belirtti.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Katar'daki helikopter kazasında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ASELSAN ile Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına rahmet diledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir camide, yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan kişinin tutuklandığını anımsatan Açıkkapı, "İbadethanelerimiz birlik, huzur ve maneviyatın en güçlü şekilde yaşandığı mukaddes mekanlardır. Bu tür ahlak dışı ve provokatif davranışlar hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Açıkkapı, İran'ın misilleme saldırılarına tepki gösteren İsrail'i eleştirdi. Açıkkapı, "Gazze'de, Lübnan'da, İran'da insan haklarının tüm evrensel değerlerini hiçe sayan ve terör örgütü gibi hareket eden katil İsrail'in, İran'ın misillemelerine karşı 'siviller hedef alınıyor' diye BM'yi göreve çağırması şarlatanlıktır." diye konuştu.

Elazığ'daki yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Açıkkapı, son yıllarda gençlik ve spor alanındaki yatırımlarda önemli gelişmeler kaydedildiğini vurguladı.

Kentteki yatırımlar sayesinde sporcu sayısının her geçen gün artığını dile getiren Açıkkapı, "Elazığ'ımız, başta milli takımlar olmak üzere üst düzey platformlara sporcu yetiştirmeyi sürdürmektedir. Şu anda 72 sporcumuz milli takımlara davet edilmiştir." ifadesini kullandı.

Elazığ'da su kaynaklarının verimli kullanılması için 23 yılda çok ciddi yatırımlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Açıkkapı, 2003 yılından itibaren bugüne kadar baraj, içme suyu ve sulama tesisleri, hidroelektrik santrali başta olmak üzere 105 milyar liralık yatırımla 109 eserin hizmete sunulduğunu söyledi.