Aydın'da AK Parti'li Güler'den CHP'li meclis üyelerine tepki

Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kredi kullanımıyla ilgili maddelere CHP'li üyelerin ret oyu vermesine tepki gösteren AK Parti Grup Sözcüsü Nuri Güler, bu durumun çelişkili olduğunu ifade etti ve partisinin Aydın'a hizmet getirme hedefinde kararlı olduklarını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nuri Güler, belediye meclisinde kredi kullanımıyla ilgili maddelere CHP'li meclis üyelerinin ret kararı vermesine tepki gösterdi.

Belediyedeki meclis toplantısının ardından belediye önünde gazetecilere açıklama yapan Güler, CHP'li meclis üyelerinin meclis toplantısında gündeme gelen belediyenin yapılacak hizmetler için kredi kullanmasını içeren maddelere ret oyu kullandığını söyledi.

Bu tutumun çelişkili olduğunu ifade eden Güler, "Hem hizmet istiyorlar hem de 'hayır' diye oy kullanıyorlar. AK Parti'nin duruşu, bakanlıklara olan bağlantılarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızın dirayetli çalışmalarıyla biz Aydın'a gelecek olan hizmetlerin hepsini getireceğiz. Bu hizmete 'hayır' diyenleri, onları utandıracağız." diye konuştu.

Güler'e AK Parti'li meclis üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
