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AK Partili Zeybekçi, geçim sıkıntısı çeken emekliyi görmezden geldi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin, geçim sıkıntısı çeken emeklilere maaş zammı yapılmaması gerektiği yönündeki açıklaması büyük tepki çekti. Zeybekci, "Emekliye 25 bin lira verilerek çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı, herkes bolca para verir problemler biterdi. Çözüm ürünü, malı, istihdamı artırmak. Topyekün ülkece bir karar vermeliyiz" dedi. EYT için de çok konuşulacak ifadeler kullanan Zeybekci "EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek demek" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin geçim sıkıntısı çeken emeklilerin maaşlarıyla ilgili açıklaması büyük tepki topladı.

"EYT DEMEK GELECEĞİN KAYNAKLARINI TÜKETMEK DEMEKTİR"

"Eyt üzerinden emeklilik sistemini dar bir koridora soktuk" diyen Zeybekci, "Eyt demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek demektir. Maalesef emeklilik sistemimizi çok dar bir koridora soktuk. 16 milyonun üzerinde emeklimiz var. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu bir siyasi mesele değil bu bir memleket meselesidir. Siyaset yaparken ülke kaygısıyla gelecek kaygısıyla hareket edilmesi gerekiyor. Zamanında benim EYT ile görüşlerim negatifti. Ama diğer taraftan mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyerek EYT ile ilgili olmaması gerekenler yapıldı. Beklentiler sonsuz, kaynaklar sınırlıdır. Dünyadaki ekonomik trende bakarsanız Türkiye olarak doğru yoldayız. Parasal tedbirleri destekliyoruz. Enflasyonlar mücadele programı halinde bütün olarak düşünürsek talepleri yok etmek mümkün değildir. Ama parasal tedbirlerle talebin artarak gelmesi vardır. Türkiye'de tarım ve gıdada desteklerle başlamamız lazım. Emekliler deyince yanlış olur. Dar gelirli ve asgari ücretliye, esnafa, çiftçiye bakmak lazım. Parayı artırarak refahı artıramazsınız. Alınması gereken tedbirler ile zoru geride bıraktık. Yapmamız gereken refahı artırmak. Bu da arzı, üretimi artırmakla gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

"25 BİN LİRA VERSEN DE ÇÖZÜLMEZ"

Geçim sıkıntısı çeken emeklilerin maaşlarına zam yapılmaması gerektiğini vurgulayan Zeybekçi, "Emekliye 25 bin lira verilerek çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı, herkes parayı bolca para verir problemler biterdi. Çözüm ürünü, malı, istihdamı artırmak. Topyekün ülkece bir karar vermeliyiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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