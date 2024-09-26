Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kırşehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ak Parti Kırşehir İl Başkanlığında düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılmak üzere kente gelen Karaaslan, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ardından mevcut ilçe başkanları ile önceki dönem görev yapan il ve ilçe başkanlarıyla görüştü.

Cacabey Meydanı'nda açılan Kadın Kooperatifleri Fuarı'nda üreticilerin ürünlerini inceleyen Karaaslan, ardından Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gök bilim medresesi olarak kullanılan ve günümüzde cami olarak hizmet veren 750 yıllık Kırşehir Cacabey Camisi'ni ziyaret etti.

37. Ahilik Haftası kapsamında kent merkezinde vatandaşlara Ahi pilavı ve helvası dağıtan Karaaslan, Ankara ve Terme caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Şehit, gazi ve hasta aileleriyle evlerinde görüşen Karaaslan, Ahi Evran Külliyesi içerisindeki Kırşehir Ahilik Müzesi'ni gezerek, idarecilerden bilgi aldı.

Karaaslan'a, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir İl Koordinatörü Halise Çiftçi, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir ve partililer de eşlik etti.