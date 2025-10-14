Haberler

AK Parti Eskişehir İl Başkanı'ndan Termal Tesis Açıklaması

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in kayıplarının vizyon eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, Kızılinler bölgesinde yapılacak termal tesislerle ilgili olumlu gelişmeleri duyurdu.

Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Eskişehir yıllardır bir şey kaybediyorsa, vizyon yerine polemik üreten zihniyet yüzünden kaybediyor" dedi.

Başkan Albayrak, Kızılinler bölgesinde hayata geçirilecek olan termal tesislerle ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yerel yönetimlere tepki gösteren Başkan Albayrak'ın açıklamasında, "Hani engelleniyordu? Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Kızılinler bölgemizde hayata geçirilecek termal tesisler için bugün resmi onay yazısı gönderildi. Neymiş, demek ki süreç kendi doğasında işliyormuş ve işlemeye de devam ediyor. AK Parti'mizi, milletvekillerimizi ve Eskişehir'imizin değerli iş insanlarından birini gereksiz tartışmalarla zan altında bırakmanın, şehri oyalamanın ve polemik üretmenin kimseye faydası yokmuş. Eskişehir yıllardır bir şey kaybediyorsa, vizyon yerine polemik üreten zihniyet yüzünden kaybediyor. Şehrimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
