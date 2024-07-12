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AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili açıklamada bulundu. Çalışmaların devam ettiğini belirten Güler, zammın önümüzdeki hafta başında açıklanacağını duyurdu.

Ak Parti, en düşük emekli aylığının artması için çalışma başlattı. Düzenlemeden, kök maaşı, en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında olan 1.8 milyon emekli yararlanacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılması niyeti var.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞINDA AÇIKLARIZ"

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili çalışmaları henüz tamamlamadıklarını ifade ederek "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

3 FARKLI RAKAM DİLLENDİRİLİYOR

En düşük emekli maaşına zam için 3 farklı rakam konuşuluyor. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 10 bin TL olan maaşın 11.500-12.000-12.500 TL gibi rakamlara çıkması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLAN EDECEK

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 24,73 şeklinde zam alacağının netleşmesinin ardından AK Parti kurmayları kök maaşının düşüklüğünden dolayı zam alamayan 1,8 milyon emekli için ek düzenleme çalışmalarına başlamıştı. Çalışmalar son bulduğunda gelecek hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (21)

Ferit Aksoy:

yüksek prim ödeyip 10 milyonun üzerinde maaş alanların suçu ne? bizden alıp onlara vermek adaletli mi? benden alınan parayı hiç kimseye helal etmiyorum..

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dikduran adam:

kaç kuruş verdin bakalım söylede göndereyim ağa

yanıt13
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Ali Tokgönül:

Aaa olur mu öyle şey . Parti isimlerinin başında ADALET var ya ...Hakikaten yapılan bu düzenleme adaletli mi oluyor ?

yanıt36
yanıt2
Aytekin Balpınar:

Aynen,Adam 3600 günle emekli olmuş,11500 günle emekli olmuşum,hayırdır.herkes ödediği kadar maaş alır.Veriliyorsa herkese eşit sekild,verilmiyorsa kimseye verilmesin.

yanıt69
yanıt5
Samet Yücer:

onlar dediğiniz insanlarda bu memlekettin vatandaşları.senden ne aldılar sen zaten yüzde 24 zam aldın okkalı maaşına eklendi hala gozunuz garibanlar da.

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Veli Yalçın:

Ülkenin anası bellendi yüksek prim ödeyenler nediye prim ödüyor ozaman zam herkese gelmeli

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vatandaş:

2008 de değişen katsayıyı eski haline getirin. zam yapmasalar da olur

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Rıdvan Polat:

En az 20.000 olmalı aksi rakamlar için lütfen kendinizi yormayın

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7
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Cevap :

Daha çok beklersin.

yanıt8
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Cevap :

Millet vekili maaşlarına jet hızı ile anında karar verirler emeklilere 2 bin lira zam verecekler bin dereden su getirirler.

38
0
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