Ahlat'ta Muhtarlar Günü Kutlaması

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Günü kutlama programına Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve birçok ilçe yetkilisi katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" kutlandı.

Ahlat Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen kutlama programına mahalle ve köy muhtarları katıldı. Kutlama programına katılan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, muhtarlarla sohbet ederek, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Bir süre muhtarlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen Kaymakam Bingöl, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

Kutlama programı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Programa Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zübeyir Ergezen ve AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Abdulhalik İlkan katıldı. - BİTLİS