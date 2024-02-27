Adalet Bakanı Tunç: Kirada yüzde 25 sınırı o gün belirlenecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulamasının devam edip etmeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Tunç, uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağının o günkü şartlara bağlı olduğunu ve bu konuda Meclis'in karar vereceğini belirtti. Bakan Tunç, ayrıca ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattıklarını ve bu sayede konu hakkındaki tartışmaları azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulamasıyla ilgili, "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı Haber Global yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 2 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25'lik kira tavan zam oranı uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili de konuştu.
Bakan Tunç'un konuyla ilgili ifadeleri şöyle:
"Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik."