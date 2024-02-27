Adalet Bakanı Tunç: Kirada yüzde 25 sınırı o gün belirlenecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulamasıyla ilgili, "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı Haber Global yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 2 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25'lik kira tavan zam oranı uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili de konuştu.

Bakan Tunç'un konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik."