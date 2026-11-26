Adalet Bakanı Gürlek, vurguncuların mahkemede yargılanacağını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, iddianame yazım aşamasına gelindiğini belirterek vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasının sağlanacağını söyledi. Gürlek, devletin işinin başında olduğunu ifade etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Devletimiz işinin başındadır, şu an itibariyle iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı