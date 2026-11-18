Adalet Bakanı Gürlek, TMSF'de isimler olduğunu ve cezaevi başvurularını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, TMSF bünyesinde isimler bulunduğunu, sayının arttığını, iade hesabına iade yapıldığını ve cezaevlerinden başvuru geldiğini, süreç ile kurumların koordinasyon halinde olduğunu söyledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarındaki isimlere ilişkin, "TMSF bünyesinde isimler var biliniyor, ayrıca artan sayı da var, iade hesabına iade ediliyor, cezaevlerinden de başvuru var, süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde." ifadesini kullandı.
Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Fon soruşturmalarına ilişkin "İsimler açıklanacak mı acaba, bu 75 kişi?" sorusu üzerine Gürlek, şunları kaydetti:
"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde isimler var biliniyor, ayrıca artan sayı da var, iade hesabına iade ediliyor, cezaevlerinden de başvuru var, süreç şu an işliyor, bütün kurumlar koordinasyon halinde."