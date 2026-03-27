Adalet Bakanı Gürlek, Düzce'ye üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi

ADALET Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonra üçüncü ziyaretini Düzce'ye yaptığını belirterek, "Özellikle bizim bu ziyaretlerimizin amacı, sahada bizzat gözlemlerimizi yasal statüye dönüştürmek" dedi.

Ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Düzce'ye gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilk olarak Düzce Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik özel defterini imzalayan Gürlek, Düzce Valisi Mehmet Makas ve partililer ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "Düzce'de özellikle biz adli anlamda hakim, savcı arkadaşlarımızı ziyaret etmek, cezaevini ziyaret etmek, yerinde eksiklikleri görmek, arkadaşlarımızla istişare etmek için ziyaret yapacağız. Bakan olduktan sonra Düzce benim üçüncü ziyaretim. Özellikle depremden sonra Düzce'de adalet sarayımız yeni, güncel ve teknolojiye uygun olarak inşa edildi. Bunu da yerinde inceleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde her zaman diyoruz; 'Türkiye Yüzyılı, adaletin yüzyılı olacak.' Bu konuda da biliyorsunuz; zaman zaman ben ekranlarda, basında 12'nci Yargı Paketi ile ilgili bazı düzenlemeleri kamuoyuna açıklıyorum. Özellikle bizim bu ziyaretlerimizin amacı, sahada bizzat gözlemlerimizi yasal statüye dönüştürmek. Burada hakim, savcı arkadaşlarımız, daha sonra baro ziyaretimiz de olacak. Barodaki avukat arkadaşlarımızla istişare ederek güncel sorunları, yargının daha hızlanması için özellikle hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alarak daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz. Buradaki bu ziyaretimiz de inşallah faydalı olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı