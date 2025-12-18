ABD'den İran'ın "gölge filosu"na bağlı 29 gemi ve yönetim şirketlerine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol ve petrol ürünlerini ihraç ettiği "gölge filosu"na bağlı 29 gemi ve yönetim şirketlerine yaptırım uyguladı.

ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol ve petrol ürünlerini ihraç ettiği "gölge filosu"na bağlı 29 gemi ve yönetim şirketlerine yaptırım uyguladı Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan gemilerin ve şirketlerin aldatıcı nakliye uygulamalarıyla yüz milyonlarca dolarlık ürün taşıdığını belirtti.

Yaptırım uygulananlar arasında gemilerin yedisiyle bağlantılı olan Mısırlı iş adamı Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr da yer aldı. - WASHINGTON