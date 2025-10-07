Haberler

ABD Federal Hükümeti Kapanma Sürecine Devam Ediyor

ABD'de federal hükümetin kapanması, Kongre'deki anlaşmazlık nedeniyle ikinci haftasına girdi. Senato'da Cumhuriyetçilerin ve Demokratların geçici finansman tasarıları reddedilirken, Başkan Trump müzakerelere açık olduğunu belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması, Kongre'deki anlaşmazlık nedeniyle ikinci haftasına girerken, Senato'da hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların sunduğu geçici finansman tasarıları yine reddedildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Demokratlarla sağlık sübvansiyonları konusunda olası bir uzlaşmaya kapı araladı.

ABD Senatosunda bugün gerçekleştirilen oylamalarda, hükümeti yeniden açmayı hedefleyen Cumhuriyetçi Parti tasarısı 52'ye karşı 42 oyla reddedildi. Demokratların önerisi de 50'ye karşı 45 oyla geçemedi. Her iki tasarının da ilerleyebilmesi için gereken 60 oy barajı aşılamadı. Son günlerde yapılan oylamalarda senatörlerin tutumlarında bir değişiklik olmadı. Kongre'nin bütçe yasasını onaylayamaması nedeniyle geçen Çarşamba'dan bu yana birçok federal kurum faaliyetlerini durdurdu, binlerce kamu çalışanı zorunlu izne çıkarıldı.

"Sağlık sübvansiyonlarında uzlaşma olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Demokratlarla sağlık sübvansiyonları konusunda müzakerelere açık olabileceğini ima etti. Trump, "Amerikan halkı için çalışan bir çözüm bulmak zorundayız. Kapanma sonsuza kadar süremez. Sağlık sübvansiyonlarında uzlaşma olabilir" dedi.

Demokratların teklifi yine geçemedi

Senato'da Demokrat Parti'nin sunduğu geçici finansman tasarısı, 45'e karşı 50 oyla bir kez daha reddedildi. Tasarının kabul edilmesi için 60 oya ihtiyaç duyuluyor. Demokratlar, sağlık ve sosyal yardımların korunması gerektiğini savunarak, Cumhuriyetçilerin harcama kesintisi taleplerine karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçilerin teklifi de reddedildi

Cumhuriyetçilerin geçici fonlama tasarısı da 52'ye karşı 42 oyla reddedildi. Demokrat Senatörler Catherine Cortez Masto ve John Fetterman ile bağımsız Senatör Angus King, Cumhuriyetçilerle birlikte "evet" oyu kullandı. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise parti çizgisinin dışına çıkarak "hayır" oyu veren tek isim oldu. Tasarıyı geçirebilmek için tüm Cumhuriyetçilerin yanı sıra en az yedi Demokratın desteği gerekiyor.

Kapanma yedinci güne giriyor

Senato'daki son oylamaların da sonuçsuz kalmasıyla federal hükümetin kapanmasının en az bir hafta daha sürmesi bekleniyor. Her iki partinin liderleri, Kasım sonuna kadar hükümete kaynak sağlayacak yeni bir teklif üzerinde çalışmayı sürdürecek. Kapanmanın ekonomik etkileri artarken, kamu hizmetlerinde aksaklıklar yaşanıyor. Özellikle ulusal parklar, vize işlemleri ve bazı sosyal yardım programlarında gecikmeler meydana geldi. - WASHINGTON

