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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'da Kritik Görüşmelerde Bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'da Kritik Görüşmelerde Bulundu
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama Devlet Başkanı José Ral Mulino ile bir araya gelerek Panama Kanalı'nın durumu ve yasadışı göç konularında önemli mesajlar verdi. Rubio, Çin'in nüfuzuna karşı ABD'nin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama Devlet Başkanı José Ral Mulino ve Panama Dışişleri Bakanı Javier Martnez-Acha ile görüştü. Rubio, Panama Kanalı'nın statüsünde acil değişiklikler yapılmadığı takdirde ABD'nin haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Panama Devlet Başkanı José Ral Mulino ve Panama Dışişleri Bakanı Javier Martnez-Acha ile Panama'da görüşerek kritik bölgesel ve küresel sorunları ele aldığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rubio görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Komünist Partisi'nin Panama Kanalı üzerindeki nüfuzunun kanala yönelik bir tehdit oluşturduğu ve bunun Panama Kanalı'nın Daimi Tarafsızlığı ve İşletilmesine İlişkin Antlaşma'nın ihlali anlamına geldiğini düşündüğünü ifade etti. Bu durumun "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Rubio, acil değişiklikler yapılmadığı takdirde ABD'nin antlaşma kapsamındaki haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını söyledi.

Rubio, yasadışı göçü azaltma çabaları konusunda Mulino'ya teşekkür etti

Yasadışı göç krizini sona erdirmenin önemine dikkat çeken Rubio, Panama Devlet Başkanı José Ral Mulino'ya Darien Geçidi'nde yasadışı göçü azaltmayı hedefleyen ortak geri gönderim programına verdiği destek için teşekkür etti. İyileştirilmiş bir yatırım ortamı ve eşit rekabet şartlarının sağlanması gerektiğini ifade eden Rubio, Mulino'nun demokratik ve özgür bir Venezuela'yı destekleme konusundaki bölgesel liderliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapılan verimli görüşme konusundaki minnettarlığını dile getiren Rubio, ABD'nin her iki ülkeyi de daha güvenli, daha güçlü ve daha müreffeh hale getirme konusundaki kararlılığının altını çizdi. Rubio, yapılan toplantının Başkan Trump'ın vizyonu doğrultusunda ABD ile Panama arasındaki stratejik ilişkiyi geliştirmede önemli bir adım olduğunu belirtti. - PANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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