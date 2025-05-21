ABD'den Kamyon Şoförlerine İngilizce Zorunluluğu

ABD'den Kamyon Şoförlerine İngilizce Zorunluluğu
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ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ticari kamyon şoförlerinin İngilizce bilmesi gerektiğine dair kararnamenin yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bakanlık, bu düzenlemenin güvenlik amacı taşıdığını belirtti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Başkan Donald Trump'ın ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesine ilişkin yönergeyi yürürlüğe koyacak emri imzaladı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bakan Sean Duffy'nin, Başkan Donald Trump'ın İngilizce bilmeyen ticari kamyon şoförlerinin görevden alınmasını öngören kararnamesine ilişkin emri imzaladığı kaydedildi. Açıklamada, "Önce Amerika demek, önce güvenlik demektir. Amerikalılar, trafik işaretlerimizi anlayıp yorumlayabilen kamyon şoförleriyle aynı yollarda olduklarında çok daha güvendedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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