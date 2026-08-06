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Trump: İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim

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ABD Başkanı Trump, Las Vegas'ta yaptığı konuşmada İran'la anlaşma yapmayı tercih ettiğini, insanları öldürmek istemediğini söyledi. Büyük saldırıya hazır olduklarını ancak İran'ın müzakere talebiyle bunun ertelendiğini belirtti. Petrol fiyatlarının düşeceğini de ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile anlaşma yapmayı tercih ederim. Çünkü insanları öldürmek istemiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlere yaklaşık üç ay kala Las Vegas'ta düzenlenen halka açık bir etkinlikte destekçilerine seslendi. Büyük kısmını vergi politikaları ve ekonomiye ayırdığı konuşmasında Trump, İran ile görüşmelere de değindi.

Venezuela'ya yönelik askeri müdahalede büyük bir başarı elde ettiklerini ve aynı şeyi İran'da da yaptıklarını söyleyen Trump, "İran ile anlaşma yapmayı tercih ederim. Çünkü insanları öldürmek istemiyorum" dedi. İran'a büyük çaplı saldırının ertelenmesine ilişkin olarak Trump, "Şimdiye kadarki en büyük saldırıya hazırdık. Son birkaç ay içinde İran'ı çok sert vurduk. İran'a II. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşecek en büyük saldırıyı yapmaya tamamen hazırdık. Beni arayıp, 'Lütfen bunu yapmayın. Konuşalım' dediler. Sonra da bunu inkar ediyorlar. 'Biz asla böyle bir şey söylemedik' diyorlar" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini tekrar eden Trump, "İran ile görüşüyoruz. Bakalım ne olacak. Bize saygı duyuyorlar" şeklinde konuştu.

Trump, ayrıca petrol fiyatlarının da İran meselesinin ardından hızlı bir şekilde düşeceğini ve bunun çok yakında olacağını da ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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