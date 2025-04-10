AB'den Trump'ın Ek Vergi Kararına Destek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergileri durdurma kararını "Küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için atılan önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği son gümrük vergilerini 90 gün durdurma kararı almasına ilişkin Avrupa Birliği'nden (AB) açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın karşılıklı tarifeleri durdurma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için atılan önemli bir adım" ifadesini kullandı.

Ticaret ve tedarik zincirlerinin işlemesi için açık ve öngörülebilir şartların olması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Gümrük vergileri, yalnızca işletmelere ve tüketicilere zarar veren vergilerdir. Bu nedenle, Avrupa Birliği ile ABD arasında sürekli olarak sıfıra sıfır vergi anlaşmasını savundum" dedi.

Avrupa Birliği'nin dostane ve karşılıklı fayda sağlayan ticaret hedefiyle ABD ile yapıcı müzakereleri desteklemeye devam ettiğini belirten von der Leyen, Avrupa'nın ticaret ortaklıklarını çeşitlendirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

AB pazarındaki engelleri kaldırmak için çalışmaların arttırıldığını söyleyen von der Leyen, "Bu kriz bir şeyi netleştirdi: Belirsizlik zamanlarında tek bir pazar, istikrar ve direncimizin dayanağıdır. Ekibim ve ben, Avrupalı tüketicileri, çalışanları ve işletmeleri korumak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Avrupalılar birlikte bu krizden daha güçlü çıkacak" ifadesini kullandı.

Çin'e vergileri arttırdı, diğer ülkelere süre verdi

ABD Başkanı Trump, Çin'e ABD'ye uygulayacağı yüzde 34'lük tarifeyi 8 Nisan'a kadar geri çekmesi için süre vermiş, sürenin dolmasının ardından 9 Nisan'dan itibaren Çin'e yüzde 50 oranında ek vergi daha uygulama kararı almıştı. Dün vergilerin yürürlüğe girmesinin ardından Çin'den misillemeye misilleme gelmiş, ABD mallarına yönelik vergiler 10 Nisan itibariyle yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkarılmıştı. Trump, dün akşam ise tekrar misilleme hamlesi yaparak vergi oranını yüzde 125'e yükseltmişti.

Trump, diğer ülkelere uyguladığı farklı oranlardaki ek vergileri ise ABD'ye misilleme yapmadıkları için 90 gün durdurma kararı almıştı. Trump, müzakerelerin sürdüğü ülkelere oranı düşürerek yüzde 10 karşılıklı vergi uygulayacağını söylemişti. - BRÜKSEL