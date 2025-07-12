AB'den ABD'ye Gümrük Misillemesi Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, ABD ile gümrük tarifeleri konusunda müzakereleri sürdüreceklerini, ancak anlaşma olmaması halinde misilleme yapacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 30 gümrük vergisi uygulama kararına Brüksel'den tepki geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB ihracatına yüzde 30 oranında gümrük vergisi getirilmesi, Atlantik'in her iki yakasındaki işletmelere ve tüketicilere zarar verecektir. 1 Ağustos'a kadar anlaşmaya varmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aynı zamanda gerekirse orantılı karşı önlemler de dahil olmak üzere AB çıkarlarını korumak için gerekli tüm adımları atacağız" ifadelerini kullanarak, ABD'ye misilleme uyarısında bulundu.

27 ülkeden oluşan AB, ABD ile kapsamlı bir ticaret anlaşması sağlanmasını hedeflemişti. - BRÜKSEL