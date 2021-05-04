Polislerden sürücülere broşürlü bilgilendirme
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Polislerden sürücülere broşürlü bilgilendirme

Polislerden sürücülere broşürlü bilgilendirme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Trafik Haftası kapsamında araç sürücülerine broşürlü bilgilendirme yaptı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Trafik Haftası kapsamında araç sürücülerine broşürlü bilgilendirme yaptı.

Trafik Haftası dolayısıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otogar önünde uygulama noktası oluşturdu. Polis ekipleri burada sürücülerin hem belgelerini kontrol etti hem de onlara trafik ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı. Polis ekipleri aynı zamanda emniyet kemeri kullanan sürücülere de teşekkür ederek takmayanları da takmaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN

Polislerden sürücülere broşürlü bilgilendirme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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