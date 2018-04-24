Polisgücü Kadın Hokey Takımı Namağlup Lider

Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında start alan 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1. Etap maçlarında Gaziantep Polisgücü Sporun kadın ve erkek takımları liderlik koltuğunda yerlerini koruyor. Lider Polisgücüspor Kadın Hokey Takımı, namağlup liderliğini sürdürüyor.

Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı son maçında da Nizip HEM Spor takımını 4-0'lık skorla yenerken namağlup unvanla liderliğini korudu. Birinci etaptaki Maçlar 27 Nisan Cuma günü tamamlanacak. İkinci etap maçların Gaziantep'te yapılacağı açıklandı. 2017-2018 Sezonu Kadınlar Açık Süper Lig 1. Etap maçlarında rakiplerine şans tanımayan Gaziantep Polis Gücü Kadın Hokey Takımı ilk maçını Kahramanmaraş'ı 8-0'lık farklı bir skorla yenerken, ikinci maçında Buca HEM Spor Kadın Hokey Takımını da 6-0'lık farklı bir skorla yenmişti. Dün karşılaştığı Nizip HEM Spor Kadın Hokey Takımını da 4-0'lık bir unvanla yenerek liderlik koltuğundaki yerini korudu. Yaptığı üç maçta toplam 9 puan kazanan Gaziantep Polis Gücü Kadın Hokey Takımı attığı 18 golle de üstünlüğü elinde bulunduruyor.

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımının antrenörlüğünü Ayşe Kasım yaparken takımda Burcu Öztekin, Elif Küpeli, Leyla Öztürk, Zeliha Yalınkılıç, Kübra Bozarslan, Emine Çelik, Seda Öztürk, İklima Kaya, Perihan Küçükkoç, Meryem Oymak, Gamzenur Özcan, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Hazime Kızılırmak, Nurhan Çınar, Songül Gültekin, Gamze Zor ve Yoncanur Yeter görev alıyor. Takımın yüksek bir moral ve motivasyona sahip olduğunu ifade eden Antrenör Ayşe Kasım Süper Lig birinci etap maçlarını lider olarak tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek maçların 27 Nisan 2018 Cuma gününe kadar devam edeceğini ifade etti. - GAZİANTEP