Haberler

Polis promosyonu kaç TL oldu, 100 bin TL ne zaman hesaplara yatacak?

Polis promosyonu kaç TL oldu, 100 bin TL ne zaman hesaplara yatacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025 ile 2028 yıllarını kapsayan maaş promosyon anlaşmasına ilişkin ihalenin tamamlandığını duyurdu. Yeni anlaşma kapsamında, emniyet personeline kişi başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklif Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından verildi. Başlangıçta Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin TL, Türkiye İş Bankası ise 88 bin 500 TL teklif sunmuştu. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla her iki banka da tekliflerini revize etti. Güncellenen tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, ihale komisyonu en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası'nı kazanan olarak belirledi.

POLİS PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025-2028 yıllarını kapsayan maaş promosyon anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Yeni anlaşma kapsamında, emniyet teşkilatında görev yapan personele kişi başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

İHALEDE EN YÜKSEK TEKLİFİ HANGİ BANKA VERDİ?

21 Ekim 2025 tarihinde yapılan ihalede en yüksek teklif, Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından sunuldu. İlk tekliflerde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin TL, Türkiye İş Bankası ise 88 bin 500 TL teklif etmişti. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talebi üzerine her iki banka da tekliflerini revize etti. Nihai değerlendirme sonucunda, ihale komisyonu en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası'nı kazanan olarak belirledi.

100 BİN TL NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emniyet teşkilatı mensuplarına kişi başına 100 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı. EGM, ihaleye katılan tüm bankalara teşekkür ederek, ödemelerin personele hayırlı olmasını diledi. Ancak, promosyon tutarlarının hesaplara ne zaman yatırılacağına ilişkin tarih henüz açıklanmadı.

Polis promosyonu kaç TL oldu, 100 bin TL ne zaman hesaplara yatacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Yine rahat durmadı! Skandal karara Türkiye'den tepkiler yükseliyor
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi
Galatasaray'dan 13 yıl sonra bir ilk

Avrupa Fatihi Galatasaray! 13 yıl sonra bir ilk yaşandı
Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları

Maça damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.