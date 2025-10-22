Polis promosyonu kaç TL oldu, 100 bin TL ne zaman hesaplara yatacak?

Yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklif Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından verildi. Başlangıçta Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin TL, Türkiye İş Bankası ise 88 bin 500 TL teklif sunmuştu. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla her iki banka da tekliflerini revize etti. Güncellenen tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, ihale komisyonu en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası'nı kazanan olarak belirledi.

POLİS PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025-2028 yıllarını kapsayan maaş promosyon anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Yeni anlaşma kapsamında, emniyet teşkilatında görev yapan personele kişi başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

İHALEDE EN YÜKSEK TEKLİFİ HANGİ BANKA VERDİ?

100 BİN TL NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emniyet teşkilatı mensuplarına kişi başına 100 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı. EGM, ihaleye katılan tüm bankalara teşekkür ederek, ödemelerin personele hayırlı olmasını diledi. Ancak, promosyon tutarlarının hesaplara ne zaman yatırılacağına ilişkin tarih henüz açıklanmadı.