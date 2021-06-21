Polatlı Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polatlı Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü

Polatlı Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü
Anadolu Ajansı / Ali Tuna - Haberler | Ekonomi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2021 hasat sezonunun ilk mahsulü buğdayın 100 kilogramı, sembolik olarak kilosu 100 liradan, kalan yaklaşık 7 bin kilogramı ise 2,5 liradan satıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2021 hasat sezonunun ilk mahsulü buğdayın 100 kilogramı, sembolik olarak kilosu 100 liradan, kalan yaklaşık 7 bin kilogramı ise 2,5 liradan satıldı.

Polatlı Ticaret Borsası'nda (PTB), yılın ilk mahsulü buğdayın getirilişi dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçenin Yeniköseler Mahallesi çiftçilerinden Hüsnü Yılmaz'ın ürettiği yılın ilk buğdayı, Polatlı Ticaret Borsası'nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Buğdayın 100 kilogramı sembolik olarak kilosu 100 liradan, kalan yaklaşık 7 bin kilogramı ise 2,5 liradan PAŞA Zahirecilik Zirai Ürünler LTD Şti yetkilisi Yasettin Ünal tarafından alındı.

Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, bu yıl yağışların yetersizliği nedeniyle hububat rekoltesinin düşük olduğunu söyledi.

Borsalarında bu sezon arpa fiyatlarında yüzde 100, buğday fiyatlarında ise yüzde 70'e yakın artış olduğunu belirten Toplu, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre hemen hemen müdahale fiyatına göre yüzde 100'lük bir fiyat artışı var. Yüzde 50'lik, 30'luk, 40'lık bir ürün rekoltesi düşüklüğünden dolayı bu yüksek fiyatların bir nebze olsun üreticimizin zararını telafi edebileceğini düşünüyorum. Tabii bu arada hükümetimizin de devletimiz de üreticimize gerekli desteği yapacaklarına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız dönümüne 100 lira kuraklık yardımı yapılacağını ifade ettiler. Bu arada borçları ertelediler."

Sezonun ilk buğdayını üretici Hüsnü Yılmaz yerine borsaya getiren yakını Ertuğrul Yılmaz ise 30 dekar alanda dönüme 200 kilogram kadar ürün aldıklarını ifade etti.

Törende Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Toplu, Yılmaz'a çeyrek altın hediye etti.

Polatlı Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü
Polatlı Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü
Polatlı Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü
Polatlı Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna

Ankara'daki 35 katlı otel, 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Alman Aareal Bank'ın oldu
Ankara'daki 35 katlı otel, 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Alman Aareal Bank'ın oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Boris Johnson Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Başak Dizer Acun Ilıcalı Hande Ataizi Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polatlı Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 15:13:06. #1.13#

title