Pokemon Go'nun şimdiye kadarki geliri 5 milyar doları aştı!
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Pokemon Go'nun şimdiye kadarki geliri 5 milyar doları aştı!

Pokemon Go'nun şimdiye kadarki geliri 5 milyar doları aştı!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Yaptığı araştırma ve analizlerle mobil dünyanın nabzını tutan Sensor Tower'ın raporu, Niantic tarafından iOS ve Android için geliştirilen Pokemon Go'nun ilk çıkışından bu yana geçen beş yılda etkileyici bir gelir elde ettiğini gösteriyor. İşte detaylar!

Buna göre ilk olarak 2016'da piyasaya sürülen , yılda ortalama 1 milyar dolar kazandı. Bugüne kadar 632 milyon kez indirilen Pokemon Go, toplamda 5 milyar dolar gelir sağladı. Sensor Tower, toplam gelirin 1,9 milyar dolarının ABD'de elde edildiğini belirtti. 5 milyar dolarlık havuzun yüzde 52'si Android, yüzde 48'i ise iOS'ten geliyor.

POKEMON GO, YILDA ORTALAMA 1 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Dünyanın pandemi ile boğuştuğu 2021'in ilk yarısında bile 641.6 milyon dolarlık etkileyici bir kazanç sağlayan Pokemon Go, cazibesini ne olursa olsun muhafaza etmeyi başarıyor. Aradan geçen beş yıla rağmen istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Artırılmış Gerçeklik (AR) oyunu, Niantic için görkemli bir başarı hikayesi olmayı sürdürüyor.

İlk kez Temmuz 2016'de yayınlanan Pokemon Go, çıktığı dönemde bütün dünyada müthiş bir yankı uyandırmıştı. Daha önce ülkemizdeki uygulama mağazalarından indirilemeyen oyun, 5 yıllık bir bekleyişin ardından nihayet ülkemizde de yayınlamıştı. Geçtiğimiz ay itibarıyla erişime açılan Pokemon Go'yu ve üzerinden indirebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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