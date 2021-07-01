Podolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zarar

Son olarak Antalyaspor forması giyen dünyaca ünlü Alman yıldız Lukas Podolski, gelecek sezon için ilginç bir karar verdi. Podolski, Sergen Yalçın gibi ülkesindeki TV kanalındaki yetenek yarışmasında jüri olacak. Podolski'nin kazancının futboldan sağladığı gelirden daha fazlası olacağı iddia edildi. Alman yıldızın 2 milyon euro seviyelerinde ücreti olacağı konuşuluyor.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile sezonu tamamlayan Lukas Podolski kariyerini farklı bir kulvarda devam ettirecek. 2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya'nın kadrosunda yer alan Bayern Münih, Inter, Arsenal, Galatasaray gibi takımlarda oynayan Alman yıldız, RTL kanalı ile anlaştı.

"MİLYONLUK ANLAŞMA"

Bild'in haberine göre Podolski, RTL kanalındaki "Super Talent/ Süper Yetenek" programında jüri üyesi oldu. Podolski için "RTL ile milyonluk anlaşma" başlığı ile verilen haberde 36 yaşındaki oyuncunun jüri üyeliğinin resmen açıklandığı da belirtildi. Podolski'nin kazancının futboldaki gelirinden daha fazla olacağı iddia edildi. Alman yıldızın programdan 2 milyon euroya yakın ücret alacağı konuşuluyor.