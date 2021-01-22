Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil yorumu: Kariyerinde geri adım attı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil hakkında konuştu. Poldi, Mesut'un Fenerbahçe tercihini geri adım olarak nitelendirdi.

Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil hakkında sarı lacivertlileri kızdıracak yorumda bulundu.

Alman Milli Takımı ve Arsenal'de birlikte forma giydiği yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Podolski, "Mesut, Arsenal'den Fenerbahçe'ye gelerek kariyerinde geri adım atmış oldu" dedi.

Podolski'nin Bild'e yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Mesut'un Türkiye'de bizimle birlikte oynayacak olmasına sevindim. Süper Lig'de taraftarları mutlu etmek için kulüp başkanları her zaman büyük oyuncuları getirmeye çalışıyor. Mesut, kalitesi ve imajı açısından Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak. Mesut, Türkiye'de maçların kaotik olabileceğini hemen fark edecektir. Burada duygular sahaya hükmeder. Çok fazla faul ve tartışma olur. Hakemler genelde oyunu durdurur, bu yüzden oyunun akıcılığı çok yavaştır. Bir maçta 60 dakikadan daha az süre top oyunda kalıyor."

"MESUT, FENERBAHÇE'YE GELEREK KARİYERİNDE GERİ ADIM ATTI"

"Kendimizi kandırmak zorunda değiliz. Elbette Arsenal gibi üst düzey bir kulüpten Fenerbahçe'ye geçtiğinizde geriye doğru bir adım atmış oluyorsunuz."

"TÜRKİYE LİGİ ULUSLARARASI ARENADA GERİLEDİ"

"Maalesef Türkiye Ligi son yıllarda uluslararası arenada biraz kayıp yaşadı. Geçtiğimiz sezon Türk takımları, UEFA'da 10 yıldır elde ettiği puandan daha az puan aldı. Avusturya ve Ukrayna gibi ülkeler Türkiye'yi geride bıraktı."