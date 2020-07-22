Podolski'den dondurma ikramı ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya yönetimi uzun yıllardır işbirliği gerçekleştirdiği acenteleriyle keyifli bir kokteylde bir araya geldi.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya yönetimi uzun yıllardır işbirliği gerçekleştirdiği acenteleriyle keyifli bir kokteylde bir araya geldi. 2020 yeniliklerinin acentelerle paylaşıldığı gecede, Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski de davetlilere kendi markası olan dondurmalarından ikram etti.Yeni sezona fark yaratan yeniliklerle giren Regnum Carya acenteleriyle bir araya geldi. 2020 sezonunda gerçekleştirilen yeniliklerin paylaşıldığı kokteylde bu yıl ziyaretçilerin deneyimine sunulan ve mutfağından dekorasyonuna geleneksel Türk pastanesi izleri taşıyan Nazar Bakery'nin yanı sıra The Cave ve yeni restoranların da tanıtımı yapıldı.Regnum Carya Satış Pazarlama Direktörü Dede Akkaş, "Farklı olmayı ve sürekli yenilenmeyi hedefleyen bir tesis olarak bu sezonda da otelimizde birçok yenilik gerçekleştirdik. Dünya yıldızlarını ve liderlerini ağırladığımız Crown Villamıza eşi benzeri olmayan bir mağara konsepti ekledik. Klasik ana restoranların ötesinde bir restoran alanı yarattık. Tüm bu yenilikler dışında çevre ve peyzaj düzenlemelerimizde de olumlu gelişmeler kaydettik. Regnum Carya olarak bu sene de misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye hazırız" diye konuştu.Keyifli kokteylin bir de sürpriz konuğu vardı. Alman Milli Takımı eski futbolcularından ve şimdilerde Antalyaspor'da top koşturan yıldız futbolcu Lukas Podolski, kendi markası dondurmalarını davetlilere elleriyle ikram etti.

Lukas Podolski, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burayı çok seviyorum. Bu Antalya'ya ilk gelişim değil, daha önce de sık sık geldim. Antalya'yı ve Türkiye'yi seviyorum. Antalyaspor olarak ligin ikinci yarısında güzel oynadık. Güvendeyiz ve bu en önemli olan şey. Bugün dondurma yapmaya çalışıyoruz. Umarım beğenirler, çünkü insanlar beni seviyor. Hem saha içerisinde hem de saha dışında. Şu anda bunu dondurma ile başarmaya çalışıyoruz. Umarım Antalya'da dükkan açabiliriz, bu harika olur" dedi.

- Serik

Kaynak: DHA