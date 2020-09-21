Plajda voleybol şöleni rüzgar gibi geçti
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Plajda voleybol şöleni rüzgar gibi geçti

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği CEV U18 Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonası müthiş heyecana sahne oldu.

Plajda voleybol şöleni rüzgar gibi geçti
21.09.2020 10:56 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:01

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği CEV U18 Avrupa Plaj Voleybol Şampiyonası müthiş heyecana sahne oldu. Selçuk'taki Pamucak Plajı'nda 4 gün süren organizasyonda hem kadınlarda, hem de erkeklerde Ukraynalı sporcular zirveye çıktı. Kadınlar yarı finalindeki ilk maçta Aurora Mattavelli-Margherita Tega (İtalya) ile karşılaşan Anna Chechelnytska-Dana Romaniuk (Ukrayna), maçı 2-0 kazanarak finale çıktı. Diğer yarı final maçında da Anouk Kressler-Lea Toschini (İsviçre) ile karşılaşıp maçı 2-0 kazanan Anhelina Khmil-Tetiana Lazarenko (Ukrayna) ikilisi finale yükseldi. Ukrayna'nın finaldeki iki takımının mücadelesini de Anhelina Khmil-Tetiana Lazarenko ikilisi 2-0 kazandı. Üçüncülük kürsüsüne Anouk Kressler-Lea Toschini (İsviçre) çıktı.

Erkekler yarı final ilk karşılaşmasında Yevhenii Boiko-Vladyslav Omelchuk (Ukrayna) ikilisi, Rusya'dan Vladislav Panchenko-İvan Chuprinov'u 2-0 yenip adlarını finale yazdırdı. İkinci yarı final maçında da Rusya'dan Egor Zharovin-Vitaly Markov ikilisini zorlu maçta 2-1 mağlup eden Letonya'dan Kristians Fokerots-Karlis Abelitis finale çıktı. Final maçında Ukraynalı Yevhenii Boiko-Vladyslav Omelchuk, Letonyalı rakiplerini 2-0 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük maçında Rusya'nın iki ekibi karşılaştı. Vladislav Panchenko-İvan Chuprinov çifti, Egor Zharovin-Vitaly Markov'u yenerek üçüncü oldu. Şampiyonlara kupa ile altın madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Yeşildaş verdi. U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası da 24-27 Eylül tarihleri arasında yine Pamucak Plajı'nda yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İZMİR

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