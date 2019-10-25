25.10.2019 20:32

Antalya'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winners Cup) Alanya Belediyespor, çeyrek finalde İspanya'nın Levante takımına 9-5 yenildi.

Alanya'da Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen ve 6 kıta, 22 ülkeden 5 kadın ve 19 erkek plaj futbol takımının katıldığı organizasyonun çeyrek final ve play-off turunda kadınlarda 2, erkeklerde 8 karşılaşma yapıldı.

Şampiyonada çeyrek finalde İspanya'nın Levante takımına 9-5 mağlup olan Alanya Belediyespor, yarı finale çıkma şansını kaybetti.

Çeyrek final karşılaşmalarında alınan diğer sonuçları şöyle:

Rostocker (Almanya): 3 - Meizhou Hakka (Çin): 10, Copenhagen (Danimarka): 0 - Shahin Khazar (İran): 7, Flamengo (Brezilya): 4 - Krylia Sovetov (Rusya): 2.

Play-off maçları:

Al-Arabi (Kuveyt): 4 - Kebi BSC (Nijerya): 8, Boca Gdansk (Polonya): 4 - Real Münster (Almanya): 3, Masafi Al-Wasat (Irak): 4 - All Star Club (Tayland): 5, BSC Vybor (Ukrayna): 4 - New Team (Belçika): 3.

Kadınlar:

Pavia Lokrians (İtalya): 7 - Tokyo Lequios Ld (Japonya): 1, WFZ Zvezda (Rusya): 1 - Lady Grenbach Lodz (Polonya): 2.

Şampiyona, 27 Ekim'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA