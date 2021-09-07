Pjanic'in performansı galibiyet için yeterli olmadı
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Pjanic'in performansı galibiyet için yeterli olmadı

Pjanic'in performansı galibiyet için yeterli olmadı
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, ülkesi Bosna Hersek'in Kazakistan ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, ülkesi Bosna Hersek'in Kazakistan ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Bosna Hersek, sahasında Kazakistan'ı konuk etti. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kazakistan 51'inci dakikada Islambek Kuat'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 74'üncü dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1. Pjanic, 86'ncı dakikada da Menalo'nun attığı golde asisti yapan isim oldu ve Bosna Hersek mücadelede 2-1 öne geçti. Kazakistan'dan Zainutdinov 90+5'inci dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2. Bosna Hersek bu sonuçla gruptaki 4'üncü maçından da galibiyet çıkartamadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Miralem Pjanic, 90 dakika sahada kalıp; 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan İttifak Holding Konyaspor'un file bekçisi İbrahim Sehic de mücadelede 90 dakika görev yaptı. Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ise yedek kulübesinde  başladığı karşılaşmada forma giymedi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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