Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

19.10.2020 18:23 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:26
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,64 puan artarak 1.205,37 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,64 puan artarak 1.205,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 5,35 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.198,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.195,46, en yüksek 1.209,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 1.205,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,89, sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,18 ve teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,19 puan ve yüzde 1,08 yükselişle 1.329,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Akbank, Şekerbank ve Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.906,72 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.906,72 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 düşüşle 483 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8723 lira, satışta 7,9039 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9074 lira, satışta 7,9391 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1783, sterlin/dolar paritesi 1,2989, dolar/yen paritesi de 105,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,38 artışla 43,20 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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