Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,52 puan artarak 1.145,03 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,52 puan artarak 1.145,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,60 puan ve yüzde 0,40 değer kaybıyla 1.138,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.137,55, en yüksek 1.150,35 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 1.145,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,42 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,60 puan ve yüzde 0,12 kazanımla 1.282,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 45'i geriledi. Şişecam, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.906,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.906,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,02 artarak 473 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7234 lira, satışta 7,7543 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6892 lira, satışta 7,7200 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,2932, dolar/yen paritesi de 105,36 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,10 düşüşle 39,63 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara