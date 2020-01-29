29.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:38

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112,16 puan azalarak 119.689,48 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 784,24 puan ve 0,65 artışla 120.585,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 119.505,76 puanı, en yüksek 120.740,70 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 119.689,48 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 1,56 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 58,43 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 143.937,58 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 158'i prim yaptı, 242'si geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), İş Finansal Kiralama, Odaş Elektrik ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.571,55 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.571,55 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 301 bin liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9363 lira, satışta 5,9601 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9293 lira, satışta 5,9530 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,82'den, bileşik getirisi de yüzde 10,06'dan gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1008, sterlin/dolar paritesi 1,3005, dolar/yen paritesi de 109,05 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,26 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA