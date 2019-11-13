13.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:34

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 855,82 puan artışla 104.828,18 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 77,58 puan ve yüzde 0,07 değer kazancıyla 104.049,94 başladı. Gün içinde en düşük 103.682,44 puanı, en yüksek 105.025,19 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazancıyla 104.828,18 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 904,45 puan ve yüzde 0,70 artarak 129.591,68 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 212'si prim yaptı, 155'i geriledi. Türk Hava Yolları, Aselsan, Pegasus, Garanti Bankası ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.463,94 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.463,94 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 271 bin 700 liradan tamamladı.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,68'den, bileşik getirisi de yüzde 12,02'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7532 lira, satışta 5,7763 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7624 lira, satışta 5,7855 lira olarak belirlemişti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1004, sterlin/dolar paritesi 1,2830, dolar/yen paritesi de 108,73 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,55 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA