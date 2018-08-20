Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.451,23 puan artışla 90.185,99 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 249,76 puan ve yüzde 0,28 artışla 88.984,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 88.938,61 puanı, en yüksek 90.476,48 puanı gören endeks, günü yüzde 1,64 artışla 90.185,99 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,14, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 2,12, teknoloji endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı.



BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.736,27 puan ve yüzde 1,58 artarak 111.711,66 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 266 prim yaptı, 88'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C) ve ASELSAN ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.188,68 dolar



Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 13.10 itibarıyla 1.188,68 dolardan işlem görüyor.



Uluslararası piyasalarda, saat 13.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 110,63 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 72,09 dolardan işlem görüyor.