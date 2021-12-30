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Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 artışla 1.897,63 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 artışla 1.897,63 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,17 puan değer kazandı.

Dün 1.895,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,81 puan ve yüzde 1,10 değer kazanarak 1.916,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.887,11, en yüksek ise 1.923,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,60 ve sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükseldi, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA, Şişecam, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.800 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,61, bileşik getirisi yüzde 22,78 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1300, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 115,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 12,9880 liradan, avro 14,6920 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.800 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 azalışla 78,4 dolardan işlem görüyor.

Güne yükselişle başlayan dolar 13.40 seviyesini gördü

Güne yükselişle başlayan dolar 13.40 seviyesini gördü

 Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında.'

Son Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında."

 Üreticiden 2,50 TL'ye çıkan kereviz markette 8,50 TL'ye satılıyor

Üreticiden 2,50 TL'ye çıkan kereviz markette 8,50 TL'ye satılıyor

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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